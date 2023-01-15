Online Khabar: пилот в Непале в последний момент увел самолет от падения на населенный пункт

Когда летчик понял, что крушение неизбежно, то направил самолет в ущелье реки Сети, не дав ему упасть на город.

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Пилот, находившийся за штурвалом самолета, который потерпел крушение 15 января в Непале, предотвратил его падение на населенный пункт. Об этом со ссылкой на очевидцев катастрофы пишет портал Online Khabar.

Когда летчик понял, что крушение неизбежно, то направил самолет в ущелье реки Сети, не дав ему упасть на город.

«Если бы он опоздал еще на одну минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», - говорится в публикации.

Кроме этого, портал приводит гражданства 72 погибших. По его данным, кроме четырех россиян, среди них были граждане стран Европы, Азии, Южной Америки, Австралии и Индии.

Ранее в российском посольстве в Непале подтвердили гибель четырех граждан РФ в результате авиакатастрофы. Комментируя трагедию, посол Алексей Новиков заявил о готовности совместно с непальскими властями оказать всю необходимую поддержку семьям погибших.