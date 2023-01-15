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Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале

Сергей Лебедев
10:45 15.01.2023
На записи видно, как воздушное судно летит низко над землей и заваливается на бок.
© Видео: aerowanderer, Twitter © Фото: aerowanderer, Twitter
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Появилось видео крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в городе Покхара. На записи, сделанной очевидцем, видно, как воздушное судно летит низко над землей, заваливается на бок и падает.

Напомним, что самолет разбился в воскресенье. На борту находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Среди них были четыре гражданина России, сообщили в посольстве.

По предварительным данным, все находившиеся в самолете погибли. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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