Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале

На записи видно, как воздушное судно летит низко над землей и заваливается на бок.

© Видео: aerowanderer, Twitter © Фото: aerowanderer, Twitter

Появилось видео крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines в городе Покхара. На записи, сделанной очевидцем, видно, как воздушное судно летит низко над землей, заваливается на бок и падает.

Напомним, что самолет разбился в воскресенье. На борту находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров. Среди них были четыре гражданина России, сообщили в посольстве.

По предварительным данным, все находившиеся в самолете погибли. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.