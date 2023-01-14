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Верник рассказал, что вопрос о переназначении актеров на роли Назарова решается

Семен Лавров
14:23 14.01.2023
По его словам, такие решения принимаются не «в одну секунду».
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress
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Заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник прокомментировал для «Звезды» информацию об увольнении Народного артиста России Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из театра.

«У Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра. По итогам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра», - заявил Верник.

По его словам, причины увольнения Назарова в официальном комментарии, которым являются его слова, названы не будут. Но он согласился прояснить ситуацию с заменой актеров в спектаклях, в которых должен был играть Дмитрий Юрьевич.

«Этот вопрос решается. Это же не в одну секунду принимаются такие решения», - сказал заместитель директора театра.

Ранее роли Дмитрия Назарова в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Лес» исчезли с официального сайта МХТ имени Чехова. Причем, в первом он должен был сыграть одну из главных ролей - Воланда.

Информация об увольнении Народного артиста и его супруги из театра появилась в сети вчера вечером. Сам Назаров ее опроверг, посоветовав журналистам не читать желтую прессу.

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