Верник рассказал, что вопрос о переназначении актеров на роли Назарова решается

По его словам, такие решения принимаются не «в одну секунду».

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress

Заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник прокомментировал для «Звезды» информацию об увольнении Народного артиста России Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из театра.

«У Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра. По итогам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра», - заявил Верник.

По его словам, причины увольнения Назарова в официальном комментарии, которым являются его слова, названы не будут. Но он согласился прояснить ситуацию с заменой актеров в спектаклях, в которых должен был играть Дмитрий Юрьевич.

«Этот вопрос решается. Это же не в одну секунду принимаются такие решения», - сказал заместитель директора театра.

Ранее роли Дмитрия Назарова в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Лес» исчезли с официального сайта МХТ имени Чехова. Причем, в первом он должен был сыграть одну из главных ролей - Воланда.

Информация об увольнении Народного артиста и его супруги из театра появилась в сети вчера вечером. Сам Назаров ее опроверг, посоветовав журналистам не читать желтую прессу.