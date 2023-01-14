Роли Назарова в двух спектаклях исчезли с сайта МХТ им. Чехова

Ранее в театре подтвердили информацию об увольнении актера, а также его супруги Ольги Васильевой.

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Роли народного артиста России Дмитрия Назарова в двух спектаклях исчезли с официального сайта МХТ им. Чехова. Речь идет о постановках «Мастер и Маргарита» и «Лес».

В первом спектакле в двух действиях актер исполнял роль Воланда, во втором - Геннадия Несчастливцева.

Ранее в театре подтвердили информацию об увольнении актера, а также его супруги Ольги Васильевой.

Сообщения о том, что Назаров потерял работу в МХТ из-за негативных высказываний в отношении СВО, появились накануне. Впоследствии артист посоветовал журналистам не читать желтую прессу «натощак».