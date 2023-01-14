Назаров посоветовал «не читать желтых газет натощак» в ответ на новость о его увольнении из МХТ

Ранее газета «Московский Комсомолец» написала, что Дмитрий Назаров якобы уволен из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания.

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Народный артист России Дмитрий Назаров отреагировал на информацию о его увольнении из МХТ имени Чехова. До него дозвонились журналисты редакции «Москва онлайн».

«Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак», - удивился Назаров.

Ранее газета «Московский Комсомолец» написала, что он и его супруга Ольга Васильева якобы уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания. Данное решение, по сообщению «МК», было принято руководителем театра Константином Хабенским, который ранее много раз пытался вразумить Назарова от публичной критики СВО.

Однако сам Дмитрий Юрьевич заявил, что он вообще никогда ничего не комментировал.

За антироссийскую позицию в список физлиц-иноагентов на этой неделе Министерством юстиции РФ был добавлен актер Артур Смольянинов*. Его возмутительные высказывания прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков, который заявил, что они заинтересуют соответствующие ведомства.

* - физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иноагентов.