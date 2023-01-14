Актера Назарова уволили из МХТ им. Чехова за критику СВО

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Народный артист России Дмитрий Назаров уволен из Московского художественного театра имени Чехова. Об этом вечером в пятницу, 13 января написала газета «Московский Комсомолец».

Вместе с Народным артистом была уволена его супруга Ольга Васильева. Данное решение принял худрук театра актер Константин Хабенский. Причина - критические высказывания со стороны Назарова по теме специальной военной операции на Украине.

Как пишет газета, Хабенский долгое время пытался поговорить с Назаровым, чтобы решить данную проблему. Но после публичных выражений антироссийской позиции Народным артистом, было принято решение об увольнении.

Ранее за высказывание откровенных антироссийских настроений Минюст РФ включил российского актера Артура Смольянинова* в список иностранных агентов. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что словами Смольянинова* будут заниматься соответствующие органы. В частности - Следственный комитет РФ.

* - физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иноагентов.