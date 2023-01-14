Коллеги Михалкова заявили об улучшении состояния режиссера

Утверждается ,что угрозы для жизни нет, народный артист продолжает получать лечение.

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Кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков, ранее госпитализированный с пневмонией, чувствует себя лучше, передает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник из его окружения.

Как утверждает издание, коллеги Михалкова сообщили последние данные о его самочувствии.

«Сейчас уже появилась информация - поводов для беспокойства нет: говорят, что Никите Сергеевичу стало лучше. Угрозы жизни нет, лечат», - приводятся слова источника.

Накануне стало известно, что знаменитый режиссер продолжает проходить лечение в отделении реанимации.

Сам Михалков с момента госпитализации сделал только одно заявление - он написал, что благодарен близким и поклонникам за их любовь, а также добавил, что проходит лечение и остается в больнице.

Узнать, как себя чувствует народный артист, Михалкову звонил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.