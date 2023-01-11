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Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым

Анна Назайкина
12:18 11.01.2023
Председатель Следственного комитета пожелал кинорежиссеру скорейшего выздоровления.
Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным народным артистом РСФСР, кинорежиссером Никитой Михалковым. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

Председатель СК в ходе беседы пожелал кинорежиссеру, чтобы он поскорее поправил свое здоровье.

«Александр Иванович Бастрыкин пожелал Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления, отметив, что миллионы граждан искренне переживают за него и желают доброго здоровья и всего наилучшего», - сообщили в СК.

Глава ведомства подчеркнул, что офицеры Следственного комитета готовы помочь режиссеру и поддержать его, «подставив крепкое товарищеское плечо».

Накануне Михалков впервые после того, как попал в больницу, разместил сообщение, в котором поблагодарил близких и поклонников за поддержку, а также заявил, что получает необходимое лечение.

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