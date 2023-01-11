В стране и мире Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным Михалковым Анна Назайкина Председатель Следственного комитета пожелал кинорежиссеру скорейшего выздоровления. © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с госпитализированным народным артистом РСФСР, кинорежиссером Никитой Михалковым. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета. Председатель СК в ходе беседы пожелал кинорежиссеру, чтобы он поскорее поправил свое здоровье. «Александр Иванович Бастрыкин пожелал Никите Сергеевичу скорейшего выздоровления, отметив, что миллионы граждан искренне переживают за него и желают доброго здоровья и всего наилучшего», - сообщили в СК. Глава ведомства подчеркнул, что офицеры Следственного комитета готовы помочь режиссеру и поддержать его, «подставив крепкое товарищеское плечо». Накануне Михалков впервые после того, как попал в больницу, разместил сообщение, в котором поблагодарил близких и поклонников за поддержку, а также заявил, что получает необходимое лечение. Экспертное мнение и аналитика