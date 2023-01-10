Режиссер рассказал, что получил огромное количество сообщений с пожеланиями здоровья.

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Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков впервые после госпитализации рассказал о своем состоянии.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», - написал он в Telegram-канале «Бесогон».

Артист также отметил, что благодарен всем, кто беспокоится о нем. Михалков рассказал, что получил огромное количество сообщений с пожеланиями здоровья.

«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», - добавил режиссер.

Сегодня в Кремле рассказали, что президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно получает данные о самочувствии Михалкова и желает ему поскорее поправить здоровье.