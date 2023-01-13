Никита Михалков остается в реанимационном отделении

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Кинорежиссер Никита Михалков по-прежнему остается в больнице, куда его госпитализировали в начале января. Он находится в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.

«Он в реанимации», - сказали в медицинском учреждении.

Напомним, недавно Михалков впервые после того, как попал в больницу, разместил сообщение, в котором поблагодарил близких и поклонников за поддержку, а также заявил, что получает необходимое лечение.

О госпитализации знаменитого артиста стало известно 5 января. Впоследствии появилась информация, что у него диагностирована пневмония.