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Посол РФ назвал страны, препятствующие бесплатному вывозу удобрений в нуждающиеся страны

Семен Лавров
08:35 13.01.2023
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Украина препятствуют отправке российской продукции в нуждающиеся страны.
Посол РФ назвал страны, препятствующие бесплатному вывозу удобрений в нуждающиеся страны
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, GlobalLookPress
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Ряд стран Евросоюза и Украина препятствуют отправке российских удобрений нуждающимся странам в рамках зерновой инициативы. Об этом рассказал российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Есть задержки даже в бесплатной передаче российских удобрений бедным странам. Небольшая часть груза была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают удерживать нашу продукцию в портах», - цитирует дипломата турецкая газета Yeni Şafak.

Кроме этого, дипломат рассказал о ситуации в порту «Южный». По его словам, аммиачное сырье из РФ, из которого производятся удобрения, задерживается исключительно по вине Украины.

Он также отметил, что Россия способна поставлять 2,5 млн тонн сырья ежегодно, из которого можно произвести 7 млн тонн удобрений. По его словам, этого хватит, чтобы прокормить до 200 млн человек.

«Все это показывает, кто спекулирует на нуждах африканских, азиатских и латиноамериканских стран с алчными целям», - заключил посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что авантюрная и непрофессиональная политика некоторых западных государств нарушает продовольственный баланс в мире. При этом он напомнил, что наша страна способна не только обеспечить свои потребности в сельхозпродукции, но и помогать нуждающимся странам.

В конце предыдущего года Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подвела итоги производства азотных, фосфорных и высокотехнологичных комплексных удобрений. По ее данным, нашей стране удалось нарастить их выпуск на 5%. Кроме того, 29 декабря 2022 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что первая партия российских удобрений, которая составила 20 тысяч тонн, отправилась в Малави из порта в Нидерландах.

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