В ООН сообщили о начале безвозмездной отправки российских удобрений в Африку

По словам Стефана Дюжаррика, «это будет способствовать облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идет посевной сезон».

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Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что первая партия российских удобрений, которые хранятся в европейских портах, отправилась в Малави.

«Первая партия - 20 тысяч тонн удобрений - отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich сегодня и направляется в Малави через Мозамбик», - передает его слова РИА Новости.

Представитель ООН также отметил, что организация приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, находящихся в портах европейских городов. По его словам, «это будет способствовать облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идет посевной сезон».

Дюжаррик добавил, что это станет первой из серии поставок удобрений, предназначенных в ближайшие месяцы для других государств Африки.

Ранее стало известно, что Европейский союз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к финансовой системе SWIFT. Официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что меры Евросоюза предусматривают отступление от санкций, чтобы европейские операторы могли совершать сделки с подсанкционными банками РФ, если речь идет о продовольствии и удобрениях.