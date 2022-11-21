Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
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Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
Экспертное мнение и аналитика
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