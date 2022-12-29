В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия нарастила производство удобрений в 2022 году

Семен Лавров
00:50 29.12.2022
Также российским производителям удалось смягчить снижение экспорта, вызванное санкционным давлением, за счет увеличения поставок дружественным странам.
Россия нарастила производство удобрений в 2022 году
© Фото: Georgiy Rozov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

В 2022 году количество выпускаемых отечественными предприятиями удобрений выросло на 5%. При этом, как заявили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), они столкнулись со снижением экспорта всего на 15% вместо ожидаемых 20.

Смягчить снижение экспорта, вызванное санкционным давлением, удалось за счет увеличения поставок дружественным странам. В частности количество поставляемых в Индию удобрений, в основном фосфорных, за текущий год увеличилось почти в три раза - до 3,6 миллионов тонн. Также одним из главных импортеров стала Турция - до 700 тысяч тонн.

«Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 миллиона тонн различных удобрений», - цитирует главу РАПУ Андрея Гурьева РИА Новости.

Ранее вопрос экспорта российских удобрений поднимался генсеком ООН Антониу Гуттерришем. На прошлой неделе он заявил, что организация продолжит вести круглосуточную работу, чтобы способствовать эффективной реализации Черноморской инициативы, в рамках которой зерно и удобрения из РФ экспортируются нуждающимся странам.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.