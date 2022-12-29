Россия нарастила производство удобрений в 2022 году

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В 2022 году количество выпускаемых отечественными предприятиями удобрений выросло на 5%. При этом, как заявили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), они столкнулись со снижением экспорта всего на 15% вместо ожидаемых 20.

Смягчить снижение экспорта, вызванное санкционным давлением, удалось за счет увеличения поставок дружественным странам. В частности количество поставляемых в Индию удобрений, в основном фосфорных, за текущий год увеличилось почти в три раза - до 3,6 миллионов тонн. Также одним из главных импортеров стала Турция - до 700 тысяч тонн.

«Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 миллиона тонн различных удобрений», - цитирует главу РАПУ Андрея Гурьева РИА Новости.

Ранее вопрос экспорта российских удобрений поднимался генсеком ООН Антониу Гуттерришем. На прошлой неделе он заявил, что организация продолжит вести круглосуточную работу, чтобы способствовать эффективной реализации Черноморской инициативы, в рамках которой зерно и удобрения из РФ экспортируются нуждающимся странам.