Армия Израиля приступила к подрыву тоннелей ХАМАС в Газе

Сейчас Израиль активно закупает иностранное вооружение, что может говорить о подготовке Тель-Авива к ведению боевых действий на нескольких фронтах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dawoud Abo AlkasKeystone Press Agency Global Look Press

Израильские военные начали подрывать тоннели ХАМАС, которые проложены под Газой. Тель-Авив заявил, что полностью окружил крупнейший город сектора, фактически эксклав разрезан силами ЦАХАЛ на две части. Боевики огрызаются, устраивая засады и уничтожая технику, буквально вылезая из-под земли.

В начале недели мир облетели кадры с заложниками. Выяснилось, что в плену женщина с российским гражданством. Фото о пропаже Елены Труфановой начали распространять в соцсетях с первого дня конфликта. Вместе с мужем Виталием они проживали на юге Израиля всего в трех километрах от Газы. Туда прорвались боевики, расстреливали мирных жителей, сжигали дома и как подтверждение - видео полностью разрушенного дома семьи Труфановых. ХАМАС похитили также мать Елены - Ирину Татти, врача из Ростова-на-Дону, сына Александра с его невестой Сапир. Они планировали свадьбу и приехали на юг навестить родителей.

«Сначала мы нашли фото, где видно как два террориста посадили ее на мотоцикл, на фото видны другие террористы, видны окровавленные руки. То что происходило в этих поселках, не передать словами. Мы нашли видео, как террористы ввозят ее в Газу, это очень тяжелое видео, там видно, как они ввозят ее в Газу, мирные радуются и празднуют, они ударяют ее, кидают в нее всякие вещи, если бы не террористы, мирные бы ее убили и растерзали и все снимали это», - поделилась подруга семьи Труфановых Александра Фридман.

Россияне все еще находятся в плену ХАМАС, и возможно они все еще живы, но по словам Александры им подтвердили гибель одного из членов семьи Труфановых - мужа Елены.

«Нам позвонили и сказали, что тело Виталия было обнаружено на границе с Газой», - призналась Фридман.

Армия обороны Израиля продолжает вскрывать позиции боевиков и наносить точечные удары. Газу окружили со всех сторон.

«ЦАХАЛ с воздуха, суши и моря, берет в кольцо Газу и ее окрестности. Войска ведут бои, в ходе которых уничтожают наземные и подземные объекты террористической инфраструктуры и ликвидируют террористов», - заявил контр-адмирал, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

И это только усиливает напряжение за пределами зоны конфликта. С территории Ливана очередной артиллерийский обстрел по северу Израиля. На этот раз в эпицентре город Кирьят Шмона: момент прилета зафиксировала камера наблюдения в небольшом кафе. Пострадал целый жилой квартал, в котором не было военных объектов. Что же до наземной операции, то солдаты израильской армии сталкиваются с сильнейшим сопротивлением и хорошо подготовленными бойцами палестинского движения.

«Когда мы остановились, террористы ХАМАСА выпрыгнули из своих тоннелей, нас окружили с разных сторон и вели по нам огонь из гранатомета и пытались захватить наш бронетранспортер и наши позиции, сбрасывая по нам бомбы», - написал в социальной сети Х один из солдат ЦАХАЛ.

Гуманитарные аспекты кризиса прибыл обсудить госсекретарь США Энтони Блинкен. К слову это уже его второй визит за время новой фазы эскалации. Его встретил президент Израиля Ицхак Герцог. Стоит напомнить, что он сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу «два государства для двух народов». Что обсуждалось наедине - неизвестно, на заявлении для прессы мир ничего нового от главы Госдепа не услышал.

«Мы согласны с тем, что у Израиля есть не только право, но и обязанность защищаться, а также делать все возможное во избежание повторения событий седьмого октября. Очень важно защищать мирных жителей, которые оказались под огнем по вине ХАМАС, необходимо делать все возможное для их защиты и доставки помощи тем, кто отчаянно в ней нуждается», - призвал Блинкен.

Израильские СМИ пишут об интенсивных закупках Тель-Авивом иностранного вооружения. И это подготовка к боевым действиям сразу на нескольких фронтах. Вероятно это связанно с нарастающей военной активностью со стороны йеменских хуситов и ливанских движений сопротивления.