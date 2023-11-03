В заложнице ХАМАС из видеообращения к Нетаньяху узнали россиянку

Как утверждается, тело ее супруга Виталия было обнаружено неподалеку от сектора Газа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: gazaalannet, Telegram

В видеообращении заложниц ХАМАС к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху присутствует россиянка Елена Труфанова. Боевики похитили ее, ее супруга Виталия, сына Александра и маму Ирину Татти - 73-летнюю врача-фтизиатра из Ростова-на-Дону. Об этом «Звезде» рассказала подруга похищенной семьи россиян в Израиле Александра Фридман.

Она организовала целую поисковую группу, которая ищет любую информацию о взятой в заложники родне. Официальных данных практически нет, поэтому приходится опираться на кадры из соцсетей. После выпущенного ХАМАС видео с заложницами появилась уверенность, что Елена Труфанова жива.

Тело ее супруга Виталия было обнаружено неподалеку от сектора Газа, 31 октября его похоронили. Также неизвестна судьба и остальных членов семьи. Фридман рассказала страшную историю о том, как россияне попали в плен.

«Были семьи, которые заперлись в безопасной комнате. Террористы, для того чтобы вытащить их оттуда, поджигали дом. И люди, чтобы не погибнуть, должны были покинуть его. И так террористы их убивали», - сказала она.

В качестве подтверждения своих слов Фридман показала «Звезде» кадры сгоревшего дома, где ХАМАС взяли в плен Татти и остальных родственников.

Ранее движение ХАМАС показало обращение трех заложниц к израильскому премьеру. Женщины заявили, что находятся в плену уже 23 дня, и призвали обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.