Глава ливанской «Хезболлы» назвал реальной полномасштабную войну с Израилем

По его словам, «Хезболла» начала военные действия против Израиля уже 8 октября.

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Ливанское военизированное движение «Хезболла» перейдет к новому этапу военных действий против израильской армии, не собираясь останавливаться на достигнутом, заявил глава движения Сейед Насралла во время своего обращения к нации.

По его словам, шансы перетекания военных действий между «Хезболлой» и Израилем в широкомасштабную войну вполне реальны.

Насралла также сообщил, что военные «Хезболлы» наносят удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начиная с 8 октября, и к настоящему моменту конфликт с Израилем распространился сразу на несколько фронтов.

Он добавил, что победа сектора Газа в конфликте отвечает интересам всех стран-соседей, и призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль.

В Ливане считают, что нападение ХАМАС обусловлено репрессивной и унизительной политикой Израиля и жестокостью израильского правительства, а безоговорочная и быстрая поддержка Вашингтона только указывает на слабость Тель-Авива.

Посол России в Ливане Александр Рудаков указал на наличие нерешенных территориальных споров между двумя государствами и напомнил о двух нападениях Израиля на Ливан в истории их отношений, что только осложняется нынешними боевыми действиями. Он также сказал о высоких шансах возникновения широкомасштабной войны.