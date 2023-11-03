В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Глава ливанской «Хезболлы» назвал реальной полномасштабную войну с Израилем

Елизавета Кондрикова
17:44 03.11.2023
По его словам, «Хезболла» начала военные действия против Израиля уже 8 октября.
Глава ливанской «Хезболлы» назвал реальной полномасштабную войну с Израилем
© Фото: Arne Immanuel BÃ¤nsch, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Ливанское военизированное движение «Хезболла» перейдет к новому этапу военных действий против израильской армии, не собираясь останавливаться на достигнутом, заявил глава движения Сейед Насралла во время своего обращения к нации.

По его словам, шансы перетекания военных действий между «Хезболлой» и Израилем в широкомасштабную войну вполне реальны.

Насралла также сообщил, что военные «Хезболлы» наносят удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начиная с 8 октября, и к настоящему моменту конфликт с Израилем распространился сразу на несколько фронтов.

Он добавил, что победа сектора Газа в конфликте отвечает интересам всех стран-соседей, и призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль.

В Ливане считают, что нападение ХАМАС обусловлено репрессивной и унизительной политикой Израиля и жестокостью израильского правительства, а безоговорочная и быстрая поддержка Вашингтона только указывает на слабость Тель-Авива.

Посол России в Ливане Александр Рудаков указал на наличие нерешенных территориальных споров между двумя государствами и напомнил о двух нападениях Израиля на Ливан в истории их отношений, что только осложняется нынешними боевыми действиями. Он также сказал о высоких шансах возникновения широкомасштабной войны.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:35 В стране и мире
Видео
Вскрытый сейф и понятые: у блогера Аяза Шабутдинова прошли обыски
16:54 В стране и мире
Советник Мелони ушел в отставку после звонка российских пранкеров
16:50 В стране и мире
Фигуранты дела о продаже детей за границу получили от 4 до 19,5 года колонии
16:09 В стране и мире
Сальдо: женщина погибла в Чаплинке при обстреле ракетами США здания соцфонда
15:35 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Популярное
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Видео
Житель Омска задушил своих бабушек и на их деньги купил подарки девушке
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.