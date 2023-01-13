Спорт Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву Ян Брацкий Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность выводами РУСАДА о невиновности фигуристки Камилы Валиевой и готово подать апелляцию. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины российской фигуристки Камилы Валиевой в допинг-скандале. Об этом сообщается на официальном сайте WADA. «Дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины" и в этом нет ее "халатности". Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций...», - говорится в сообщении. Всемирное антидопинговое агентство заявило о своей обеспокоенности данными выводами и готовности обжаловать решение в Спортивном арбитраже (CAS), говорится в релизе. Допинговый скандал, центральной фигурой которого стала россиянка, разразился на Олимпиаде в Пекина в прошлом году. Тогда стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. После разбирательств, ее допустили до участия в личном первенстве, где спортсменка не смогла занять призовых мест. Экспертное мнение и аналитика