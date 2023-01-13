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Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

Ян Брацкий
19:31 13.01.2023
Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность выводами РУСАДА о невиновности фигуристки Камилы Валиевой и готово подать апелляцию.
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины российской фигуристки Камилы Валиевой в допинг-скандале. Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

«Дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины" и в этом нет ее "халатности". Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций...», - говорится в сообщении.

Всемирное антидопинговое агентство заявило о своей обеспокоенности данными выводами и готовности обжаловать решение в Спортивном арбитраже (CAS), говорится в релизе.

Допинговый скандал, центральной фигурой которого стала россиянка, разразился на Олимпиаде в Пекина в прошлом году. Тогда стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. После разбирательств, ее допустили до участия в личном первенстве, где спортсменка не смогла занять призовых мест.

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