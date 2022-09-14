РУСАДА завершило расследование по делу Камилы Валиевой

Как сообщили в пресс-службе РУСАДА, отдел обработки результатов готовит документы для организации слушаний в ДАК.

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Расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой завершено, отдел обработки результатов РУСАДА готовит документы для слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК). Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«Расследование по делу завершено. Следующий этап - за отделом обработки результатов, он готовит документы для организации слушаний в ДАК в соответствии с установленными правилами и процедурами», - сообщили в РУСАДА агентству РИА Новости.

Напомним, 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) после семичасового заседания принял решение допустить россиянку до выступлений в личном турнире ОИ. Позже в Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания Валиевой в тройку призеров, однако спортсменка заняла четвертое место в состязании.