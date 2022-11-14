CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу фигуристки Валиевой

Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе россиянки от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный триметазидин.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда. Как пишет ТАСС, международный арбитраж счел, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в «разумные сроки» с рассмотрением дела Валиевой. На слушания назначат трех арбитров: по одному от WADA, РУСАДА и назначенного президентом отдела апелляций CAS.

Между тем расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Валиевой было завершено еще в середине сентября, о чем ранее сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Напомним, 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) после семичасового заседания принял решение допустить россиянку до выступлений в личном турнире Олимпийских игр, на котором спортсменка заняла четвертое место.