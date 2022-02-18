Глава МОК рассказал, что был потрясен выступлением Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что бы потрясен выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет. И как она сражалась, несмотря ни на что, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс. Ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление», - цитирует Баха РИА Новости.

Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место на зимней Олимпиаде в Пекине, набрав по итогам двух прокатов 224,09 балла.

Ранее в допинг-пробе, которую спортсменка сдала еще в конце прошлого года, нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире, однако разбирательство еще ведется.

Как считает олимпийский чемпион 2006 года , фигурист Роман Костомаров, скандал, в который оказалась втянута Валиева, сказался на ее моральном состоянии и привел к ошибкам в произвольной программе из-за которых спортсмена не смогла занять место в тройке призеров.

По его словам, с подобным давлением тяжело справиться любому человеку, не говоря о 15-летнем ребенке.