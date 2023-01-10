В стране и мире РИА Новости: Костомарову делают ЭКМО, применяемое для поддержания жизни Анна Назайкина Как утверждается, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Фигуристу Роману Костомарову делают ЭКМО, обычно применяемое для поддержания жизни, передает РИА Новости. ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это процедура искусственного насыщения крови кислородом. Как утверждается, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке. «В начале шестого Костомарова привезли в Коммунарку. Сейчас он на ЭКМО. Не COVID», - приводит агентство слова собеседника. Ранее супруга олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова Оксана Домнина отказалась прокомментировать «Звезде» сообщения о его госпитализации. Утверждалось, что он попал в больницу с пневмонией. Экспертное мнение и аналитика