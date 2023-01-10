РИА Новости: Костомарову делают ЭКМО, применяемое для поддержания жизни
Как утверждается, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Фигуристу Роману Костомарову делают ЭКМО, обычно применяемое для поддержания жизни, передает РИА Новости.
ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это процедура искусственного насыщения крови кислородом.
Как утверждается, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Коммунарке.
«В начале шестого Костомарова привезли в Коммунарку. Сейчас он на ЭКМО. Не COVID», - приводит агентство слова собеседника.
Ранее супруга олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова Оксана Домнина отказалась прокомментировать «Звезде» сообщения о его госпитализации. Утверждалось, что он попал в больницу с пневмонией.