Отец Костомарова заявил, что фигурист находится в тяжелом состоянии и не выходит на связь

Ранее появились сообщения, что фигурист находится в больнице в Коммунарке, где ему делают ЭКМО.

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Отец российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова Сергей рассказал о состоянии сына, который ранее был госпитализирован.

«У Ромы стабильно тяжелое состояние. С ним связи пока нет. Жене Романа каждый день сообщают информацию о нем», - сказал он каналу «Матч ТВ».

Ранее, 10 января, в СМИ появились сообщения, что спортсмен попал в больницу с пневмонией. Mash утверждал, что Костомаров находится в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже РИА Новости передавало, что фигурист находится в больнице в Коммунарке, где ему делают ЭКМО, процедуру искусственного насыщения крови кислородом.

Накануне, 11 января, Telegram-канал 112 написал, что состояние спортсмена осложнилось сепсисом.