Политолог Рогулев заявил о неподсудности Байдена по делу о секретных документах

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Расследование республиканцев в отношении президента США Джо Байдена из-за обнаруженных у него секретных документов заранее обречено. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор фонда изучения США имени Фрака Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«В конгрессе какие расследования? Они же не официальные правоохранительные органы, которые могут выдвинуть обвинение или прийти в суд. Это общественное дело», - сказал Рогулев.

Ранее конгрессмен Пол Госар напомнил, что за небрежное отношение к бумагам с грифом «секретно» положено суровое наказание, вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

«Байден обладает иммунитетом. Чтобы сделать с ним то, о чем говорит конгрессмен, Байдена надо освободить от должности президента. Это можно сделать с помощью импичмента, а он не пройдет. Они его объявят в палате представителей, но сенат никогда за него не проголосует. Все это бессмыслица. Президент Соединенных Штатов по конституции неподсуден», - заявил доктор исторических наук.

Действующий глава Белого дома оказался в центре грандиозного политического скандала после того, как стало известно об обнаружении в его бывшем кабинете секретных документов. Позже бумаги, которые должны храниться под замком в строго отведенных для этого местах нашли в личном гараже президента и примыкающих к нему комнатах. Сам Джо Байден заявил, что ничего не знал о содержании найденных у него бумаг. Сейчас в этом деле разбираются Минюст США и президентская администрация.

Напомним, летом 2022 года агенты ФБР нашли секретные документы, связанные с ядерным оружием, в личном имении предшественника Байдена на посту президента Дональда Трампа. В связи с этим против него начали расследование о шпионаже.