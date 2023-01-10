CBS News: Маккарти обеспокоен обнаружением секретных документов Байдена

Секретные файлы были найдены в аналитическом центре имени Байдена и содержали в себе секретную информацию о его деятельности в роли вице-президента США.

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Кевин Маккарти, которого американские конгрессмены с 15-го раза избрали в качестве спикера палаты представителей, отреагировал на информацию о найденных в аналитическом центре Байдена секретных документах. Об этом сообщает телерадиокомпания CBS News.

Маккарти обеспокоен обнаружением файлов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США при 44-м главе Белого дома Бараке Обаме.

Ранее генеральный прокурор США, глава Министерства юстиции Меррик Гарланд поручил разобраться, как секретные документы оказались в аналитическом центре, где их обнаружили поверенные Байдена, которые разбирались в его офисе, готовясь к грядущим выборам.