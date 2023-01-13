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Military Watch: Украина не сможет применить полученные от западных стран танки в бою

Семен Лавров
14:30 13.01.2023
По мнению автора статьи, у националистов возникнут проблемы с техническим обслуживанием и недостатком топлива для их заправки.
Military Watch: Украина не сможет применить полученные от западных стран танки в бою
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress
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Украинские националисты, которым некоторые западные страны пообещали начать поставлять танки, не смогут применить их в боевых действиях. Данное мнение выразил автор портала Military Watch.

По его мнению, националисты столкнуться с проблемами в техническом обслуживании и недостатком топлива для заправки немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

«Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется на треть больше экипажа, чем танкам советской разработки», — считает автор.

Он также напомнил о том, что высшие офицеры турецкой армии оценили опыт работы с данными танками как «болезненный».

Позиция России касательно снабжения киевского режима различными видами вооружения заключается в том, что таким образом западные страны смогу лишь затянуть конфликт на Украине. Это понимают и многие дипломаты, заседающие в ООН, отмечает заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

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