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Politico: Франция и Польша усилили давление на ФРГ из-за танков Leopard для Украины

Сергей Лебедев
08:26 10.01.2023
В Германии пока не спешат передавать тяжелую технику Киеву.
Politico: Франция и Польша усилили давление на ФРГ из-за танков Leopard для Украины
© Фото: Florian Gaertner, photothek.net, GlobalLookPress
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Польша и Франция подталкивают ФРГ к передаче Украине танков Leopard. Об этом пишет Politico. Отмечается, что Эммануэль Макрон, объявив об отправке Киеву французских броневиков, стремился «нарушить табу» передачи западных танков, чтобы «немцы двинулись».

«Париж усиливает давление на Германию в надежде получить согласие Берлина на отправку танков Leopard Украине перед франко-германским саммитом 22 января», - говорится в публикации.

Кроме того, Франция якобы готова передать свои танки Leclerc союзникам, которые отправят Украине несколько своих танков Leopard, чтобы восполнить пробелы.

Также давление на Берлин оказывает и Польша. В Варшаве хотят сформировать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву немецких танков.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль рассказал, почему Германия не может поставлять Leopard Украине. По его словам, ни одна страна мира в данный момент не направляет столь тяжелых танков. А для ФРГ важно, чтобы немцы не действовали в одиночку.

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