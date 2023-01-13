В бундестаге призвали Шольца разрешить Польше передать киевскому режиму танки Leopard 2
Председатель комитета парламента Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца разрешить Варшаве передать Киеву танки Leopard 2.
«В свете драмы, которая разыгрывается на Украине, канцлер должен пересилить себя, даже если в польской инициативе, как кажется, много предвыборной борьбы, в которой слишком охотно упоминается Германия», - сказала Штрак-Циммерман.
Ранее сообщалось, что Франция и Польша усилили давление на Германию ради предполагаемой поставки танков Leopard 2 для киевского режима.
Тем временем оборонное ведомство ФРГ пообещало Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, которые Украина должна получить до апреля 2023 года.
А Франция заявила о намерении передать украинским боевикам колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.