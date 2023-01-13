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В Минобороны России заявили об уничтожении более 700 украинских боевиков за трое суток в районе Соледара

13:42 13.01.2023
Помимо безвозвратных потерь в 700 боевиков, киевский режим потерял в Соледаре более 300 единиц вооружения, сообщили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В МО РФ рассказали о потерях украинских боевиков в районе города Соледар в Донецкой Народной Республике за последние трое суток. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ», - подчеркнул Конашенков. 

Освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Как заметил Игорь Конашенков, город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. 

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ», - отметил официальный представитель российского оборонного ведомства.

Он добавил, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянной работе штурмовой и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Врагу наносилось постоянное огневое поражение. Сосредоточенные удары по позициям украинских боевиков не дали врагу перебрасывать резервы, проводить снабжение боеприпасами и пытаться отходить на иные рубежи обороны. 

Ранее Минобороны России показало, как гаубицы «Мста-СМ2» Западного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии.

А «Звезда» показала, как расчет миномета 2С12А разбивает боевиков на подступах к Угледару.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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