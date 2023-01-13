Приготовили «Сани» на зиму: как расчет миномета 2С12А разбивает боевиков на подступах к Угледару

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По красноречивым эпитетам российских бойцов можно понять, что произошло. Минометный расчет в течение пары минут накрыл несколько позиций, которые украинские националисты очень долго пытались замаскировать в лесополосах чуть южнее Донецка. В результате точного удара было уничтожено пять боевиков и подавлено две огневые точки.

По противнику отработал миномет 2С12А, или как его уже давно прозвали, «Сани». Калибр - 120 миллиметров. Бьет точно на расстоянии в семь километров. Минометные расчеты оказывают поддержку нашей пехоте, которая планомерно движется в сторону Угледара. Огонь ведут из закрытых позиций.

Скоро на смену этим бойцам придут другие. Перед поездкой на передовую расчеты проводят тренировки в тылу, чтобы знать как обращаться с орудием в экстремальных условиях.

За каждым действием военнослужащих наблюдает командир батареи. Расчет должен уложиться в пять минут. Это время позволяет эффективно действовать для поддержки наступающей пехоты.

«Для пехоты это время тянется очень долго. Стараемся как можно быстрее выполнить этот норматив. Стремимся к лучшему. Пехоту поражаем, здания, укрепрайоны, чтобы пехоте было проще занять оборонительную позицию, наступательную позицию. Когда обороняются, поддерживаем пехоту. Выдают данные, мы выводим корректировку», - сказал начальник расчета с позывным «Плот».

Сейчас на Южно-Донецком направлении бойцы ВС РФ прощупывают позиции врага в районе Угледара. В основном бьют по прилегающим опорным пунктам в селах Никольское, Пречистое и Новоселовка. Согласно сводкам Минобороны России, в день на этом направлении националисты теряют по несколько десятков убитыми и ранеными.

Ранее «Звезда» рассказала, как РСЗО «Ураган» помогает пехоте на Южно-Донецком направлении. Главная задача реактивной системы залпового огня - разбить позиции украинских боевиков, которые находятся на возвышенности и в глубоком тылу. В боекомплекте «Урагана» - осколочно-фугасные и объемно-детонирующие снаряды. Координаты расчет получает с беспилотника.