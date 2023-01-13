Накрыли беглым огнем: гаубицы «Мста-СМ2» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии

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Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт взвода и закрытые огневые позиции ствольной артиллерии украинских националистов. Кадры боевой работы гаубиц в зоне специальной военной операции опубликовало Минобороны России.

Разведывательные подразделения ЗВО выявили закрытые огневые позиции ствольной артиллерии и передали координаты для уничтожения. Батарея самоходок «Мста-СМ2» выдвинулась на огневой рубеж, затем расчеты выполнили нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожили закрытые позиции. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей велись с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. После боевой стрельбы артиллерийская батарея совершила смену огневых позиций на запасные.

Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле украинских боевиков. Они сковывают маневры вражеских подразделений, уничтожают ключевые узлы укрепрайонов. Ежедневно артиллерийские расчеты ЗВО ведут контрбатарейную борьбу с противником, уничтожая, в том числе, поставленные из-за рубежа образцы вооружения и военной техники.

«Выполняем задачи по уничтожению взводных опорных пунктов, бронированной техники, выявленных корректировщиками при помощи объективного видеоконтроля. Ведем контрбатарейную борьбу при помощи различных радиолокационных станций. Работаем 152-мм снарядом на различном типе взрывателей, в зависимости от характера цели. Используем различные виды боеприпасов... Время не позволяет отдыхать. Надо трудиться, надо помогать, надо уничтожать противника», — рассказал командир батареи с позывным Кама.

Самоходки на передовой постоянно находятся в движении: меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, и рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек. И главное — спасает жизни российских военнослужащих.

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Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.