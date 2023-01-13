В МО РФ сообщили, что взятие Соледара стало возможным благодаря работе авиации, ракетных войск и артиллерии

Штурмовая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия непрерывно наносили удары по позициям украинских боевиков, не давая перебрасывать резервы, снабжаться боеприпасами и отходить на другие рубежи.

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Взятие Соледара стало возможным благодаря действиям штурмовой и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск», - сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Он рассказал, что российские военнослужащие непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям украинских боевиков в городе. Таким образом бойцы ВС РФ не давали врагу перебрасывать резервы, снабжаться боеприпасами и отходить на другие рубежи.

Было добавлено, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России в ходе освобождения Соледара уничтожила три самолета и вертолет, которые с воздуха поддерживали украинских националистов.

Накануне в Кремле отметили гигантскую работу, которая была проделана во время боев в Соледаре. «Это абсолютно самоотверженные героические действия», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Ее цели - освободить ЛНР и ДНР, население которых подвергалось геноциду со стороны действующего киевского режима, демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.