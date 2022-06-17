Путин назвал решение о проведении спецоперации на Украине вынужденным и необходимым

Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность, подчеркнул глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию, которую проводят ВС РФ на Украине, вынужденным шагом, связанным с рисками в сфере безопасности. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», - сказал глава государства.

Он отметил, что спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы, которые, по мнению Путина, являются результатом системных ошибок в экономической политике администрации США.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.