В Кремле заявили, что в ходе боев за Соледар была проделана гигантская работа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил гигантскую работу, проделанную в ходе боев в Соледаре на территории Донецкой Народной Республики.
«В Соледаре проделана гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия», - заявил Песков.
Дмитрий Песков добавил, что наступательные действия будут продолжаться. Россия, как заметил Песков, будет восхищаться своими героями и ценить их. При этом он сказал, что страна будет помнить героев, потерявших свои жизни, и заботиться о раненых.
Песков подчеркнул, что впереди еще много работы, и сейчас не время останавливаться. Главная работа, по его словам, еще впереди.
Ранее в Минобороны России заявили о блокировании города Соледар подразделениями ВДВ с севера и юга.
Также «Звезда» показала, как РСЗО «Ураган» помогает пехоте на Южно-Донецком направлении.