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В Кремле заявили, что в ходе боев за Соледар была проделана гигантская работа

Тимур Шерзад
13:40 12.01.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что, несмотря на успехи в Соледаре, еще не время «потирать руки», основная работа еще впереди.
В Кремле заявили, что в ходе боев за Соледар была проделана гигантская работа
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил гигантскую работу, проделанную в ходе боев в Соледаре на территории Донецкой Народной Республики. 

«В Соледаре проделана гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. Не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия», - заявил Песков.

Дмитрий Песков добавил, что наступательные действия будут продолжаться. Россия, как заметил Песков, будет восхищаться своими героями и ценить их. При этом он сказал, что страна будет помнить героев, потерявших свои жизни, и заботиться о раненых. 

Песков подчеркнул, что впереди еще много работы, и сейчас не время останавливаться. Главная работа, по его словам, еще впереди. 

Ранее в Минобороны России заявили о блокировании города Соледар подразделениями ВДВ с севера и юга.  

Также «Звезда» показала, как РСЗО «Ураган» помогает пехоте на Южно-Донецком направлении.

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