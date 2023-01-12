В цехах завода имени Ильича в Мариуполе российские саперы нашли «взрывные сюрпризы»

Полуразрушенные цеха известного когда-то на весь мир металлургического комбината буквально напичканы взрывчаткой. Важный шаг для восстановления завода - разминирование. За работой саперов наблюдает наш военный корреспондент Андрей Лазарев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мощный взрыв сотрясает тишину цехов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Это российские саперы Международного противоминного центра на импровизированном полигоне уничтожают брошенные украинскими националистами боеприпасы. Территория предприятия буквально усеяна взрывоопасными предметами. Повсюду находится сожженная, уничтоженная техника украинских националистов. Саперам приходится работать в тяжелейших условиях. Валяются куски металла, арматуры, кирпича и мусора.

Сапер полагается на свое зрение и работу с щупом. Но также бойцам приходят на помощь современные технологии, такие как робототехнический комплекс «Сфера». Небольшой шар с четырьмя видеокамерам передает изображение высокой четкости на пульт в режиме реального времени. Что позволяет саперу без риска для жизни обследовать труднодоступные зоны, например, кабины грузовиков. Увидеть то, что скрыто от глаз, помогает и инженерный робот-вездеход «Скарабей». Оператор управляет им дистанционно, а значит, находится в безопасности. На «Скарабее» камера с высоким разрешением. Но саперы говорят, что техника техникой, но все привыкли больше доверять своим глазам.

В другом месте саперы обследуют два украинских танка Т-64, которые боевики загнали под мост, желая спасти их от российской воздушной разведки во время штурма предприятия. В сожженных боевых машинах пусто, зато на обочине дороги специалисты отыскали еще одну мину. Теперь найденные предметы будут подрывать на том же полигоне.

Разбросаны контейнеры от английских реактивных штурмовых гранат, американских переносных противотанковых комплексов Javelin и итальянских 120-миллиметровых мин. Российские саперы отыскали и одну из самых коварных мин, которыми активно пользуются украинские боевики. В еще одном здании повсюду раскидана военная форма противника. Обнаружено несколько десятков бутылок с зажигательной смесью.

В помещении располагался штаб боевиков. Его уже проверили саперы. Здесь мы можем увидеть националистическую литературу, флаг международной националистической организации, а также боевой устав, судя по всему, разработанный в США, и на его основе был разработан украинский боевой устав. Можно увидеть огромное количество тряпья и украинский флаг, который оставили националисты, когда в спешке покидали это место.

Националисты на заводе имени Ильича уже давно сдались, но оставили после себя множество сюрпризов. И это, конечно, не только флаги и запрещенная в России литература. У саперов на комбинате еще очень много дел, хотя предприятие уже разминировано на 80%.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов