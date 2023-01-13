RT: ФНС заблокировала счета двух фирм Собчак из-за долгов

Сообщается, что ограничения связаны с налоговой задолженностью в 484 тысячи рублей.

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ФНС России ввела запрет на операции по счетам рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July, принадлежащих журналистке Ксении Собчак. Ограничения связаны с налоговой задолженностью в 484 тысячи рублей. Об этом сообщает RT. Однако официальной информации на данный момент нет.

По данным журналистов, судебные приставы не смогли разыскать имущество ООО «Джун Энд Джулай». При этом выручка компании в 2021 году составила 38 миллионов рублей.

Ранее коммерческого директора журналистки арестовали в Москве по уголовному делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Было вынесено постановление о привлечении Собчак к уголовному делу в качестве подозреваемой, однако затем следователь МВД изменил ее статус на свидетеля.

Собчак даже покинула страну, выехала в Литву по израильскому паспорту, а затем вернулась в Россию.