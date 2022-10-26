Суд арестовал Суханова до 24 декабря

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Тверской суд Москвы принял решение об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Как и требовала сторона обвинения, подследственный проведет в камере СИЗО два месяца до 24 декабря 2022 года.

Ходатайство об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова поступило сегодня в связи с возбуждением уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов, а также бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский «выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из Telegram-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.».

Суханов частично признал свою вину и заявил в суде, что готов принести публичные извинения главе «Ростеха» и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, при этом он утверждает, что 11 млн рублей не вымогал.