ТАСС: отменено постановление о привлечении Собчак как подозреваемой в деле о вымогательстве

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Следователь МВД отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что Ксения Собчак не уведомляла о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства, заявили в министерстве.