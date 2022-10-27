Канделаки опубликовала фото израильского загранпаспорта Собчак

На опубликованных снимках - все данные, кроме непосредственно номера документа.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки опубликовала в социальной сети фотографии страниц израильского загранпаспорта Ксении Собчак. Публикацию она сопроводила несколькими цитатами прошедших лет, в которых Собчак заявляла о своем категорически отрицательном отношении к иностранному гражданству.

На опубликованных фото - все паспортные данные, кроме непосредственно номера документа. Судя по ним, срок его действия - пять лет. Фото Канделаки опубликовала в своем Telegram.

«Как всегда, за словами - ложь и ничего более», - написала продюсер.

Ранее в МВД РФ заявили, что Собчак не уведомляла о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после его получения.

Provisional passport, или временный паспорт, опубликованный на фото, одновременно является разрешением на пересечение границ и удостоверением граждан Израиля, действует на протяжении двух лет с возможностью продления до пяти. Ранее выдавался новым репатриантам и постоянно проживающим за границей израильским гражданам.