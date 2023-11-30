Экс-советник президента РФ Шевченко назвал Киссинджера дипломатической глыбой

Бывший советник президента России Владимир Шевченко рассказал, что Генри Киссинджер всегда стремился к поиску компромиссов.

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Ушедший из жизни экс-госсекретарь США Генри Киссинджер был дипломатической глыбой и отлично представлял современное мироустройство. Таким мнением со «Звездой» поделился советник президента Российской Федерации в 2000-2011 годах Владимир Шевченко.

«Это дипломатическая глыба. Человек, который прекрасно знал мир, сопоставлял, нормально относился ко всему, что происходит. Он видел свои и чужие ошибки, стремился найти компромиссы», - рассказал Шевченко.

Во многом профессиональные и человеческие качества позволили Киссинджеру стать одним из тех, кто урегулировал вьетнамский кризис, за что экс-госсекретарь США удостоился Нобелевской премии.

«Человек очень высокой дипломатической школы и понимающий, что мир состоит не только из одного Вашингтона, а что это сложный организм», - заключил Шевченко.

Ранее политолог, журналист-международник Федор Лукьянов рассказал об удивительно остром уме и потрясающей работоспособности Генри Киссинджера. С его слов, все, кто общался с этим политиком, оказывались под большим впечатлением. Генри Киссинджера не стало накануне. Один из самых влиятельных в истории США дипломатов умер в возрасте 100 лет.