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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Ирина Егорова
04:42 30.11.2023
Киссинджер, по версии журнала Foreign Policy,  был признан самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Бывший советник по национальной безопасности и государственный секретарь США Генри Альфред Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Свой столетний юбилей дипломат отметил 27 мая.

Генри Киссинджер был сторонником реальной политики, он играл ведущую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах. Он выступал за разрядку в отношениях США и Советского Союза и организовал начало отношений США с КНР. Киссинджер внес значительный вклад в разработку советско-американского Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Согласно опросу журнала Foreign Policy, Киссинджер был признан самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер многократно встречался с Владимиром Путиным в ходе визитов в Россию - последний раз их встреча прошла шесть лет назад, в июне 2017 года.

До последних дней своей жизни Киссинджер был заинтересован в актуальных политических вопросах и комментировал, давал свою оценку некоторым событиям. Так, например, он считал, что нынешние европейские политики «не понимают стоящих перед ними задач» и «не имеют ориентиров», критикуя деятельность президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

По поводу ситуации на Украине он прогнозировал три решения конфликта. Первый вариант подразумевает контроль России над большей частью Донбасса, а также над «полосой земли вдоль Черного моря». Второй исход, предполагает попытку «вытеснить Россию» из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Киссинджер предположил, что сценарий может привести к эскалации конфликта. И третий вариант предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.

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