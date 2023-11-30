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Помощник Киссинджера назвал его смерть потерей знакового дипломата

Ян Брацкий
08:54 30.11.2023
По мнению помощника политика Джеймса Бейкера, Генри Киссинджер играл ключевую роль во всех вопросах американской дипломатии с 1969 по 1977 год.
Помощник Киссинджера назвал его смерть потерей знакового дипломата
© Фото: Then Chih Wey, Xinhua, Global Look Press
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США со смертью бывшего госсекретаря Генри Киссинджера потеряли знакового дипломата с огромным интеллектом и развитыми геополитическими инстинктами. Такое мнение выразил помощник политика Джеймс Бейкер.

«Америка потеряла знакового дипломата... ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию», - заявил Бейкер в беседе с РИА Новости.

О смерти экс-госсекретаря США стало известно ранее. Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, свой вековой юбилей он отметил 27 мая. Политик неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным и до последних дней активно комментировал мировые события, оставаясь в курсе всех геополитических проблем.

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