В стране и мире Помощник Киссинджера назвал его смерть потерей знакового дипломата Ян Брацкий По мнению помощника политика Джеймса Бейкера, Генри Киссинджер играл ключевую роль во всех вопросах американской дипломатии с 1969 по 1977 год. © Фото: Then Chih Wey, Xinhua, Global Look Press Читайте нас на: США со смертью бывшего госсекретаря Генри Киссинджера потеряли знакового дипломата с огромным интеллектом и развитыми геополитическими инстинктами. Такое мнение выразил помощник политика Джеймс Бейкер. «Америка потеряла знакового дипломата... ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию», - заявил Бейкер в беседе с РИА Новости. О смерти экс-госсекретаря США стало известно ранее. Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, свой вековой юбилей он отметил 27 мая. Политик неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным и до последних дней активно комментировал мировые события, оставаясь в курсе всех геополитических проблем. Экспертное мнение и аналитика