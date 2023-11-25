Путин подписал указ о награждении военкора Максудова орденом Мужества посмертно

Погибший журналист удостоен боевой награды за мужество при работе в зоне СВО.

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Военный корреспондент «Россия-24» Борис Максудов, погибший в зоне СВО во время съемок новостного сюжета, награжден посмертно орденом Мужества. Указ о высокой государственной награде подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса (посмертно)», - говорится в тексте указа.

Напомним, что российский журналист погиб в результате осколочного ранения при выполнении редакционного задания в Запорожской области - вместе с коллегами из других изданий он собирал материал о последствиях обстрелов со стороны ВСУ.

По отзывам коллег погибшего тележурналиста, он работал в зоне СВО с первых дней боевых действий, честно выполнял свой профессиональный долг, с риском для жизни, под обстрелами освещая события в зоне украинского конфликта. Он «ехал, шел, полз туда, где нужно было что-то снять и показать миру, что на самом деле происходит».

Союз журналистов России выступил с инициативой наградить военкора посмертно.