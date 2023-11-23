Союз журналистов предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова
Союз журналистов России озвучил предложение наградить погибшего от ранения журналиста Бориса Максудова. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.
Он отметил, что работа журналиста сопряжена с риском, особенно это касается профессии военного корреспондента. Соловьев передал соболезнования близким и знакомым погибшего.
«Наш коллега достоин государственной награды», - цитирует его РИА Новости.
Глава союза заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно. Он также подчеркнул, что организация готова помочь семье Максудова.
Ранее сообщалось, что Борис Максудов скончался из-за ранения после удара ВСУ. Он пострадал в зоне боевых действий в Запорожской области, когда боевики атаковали группу военкоров при помощи беспилотника.