Союз журналистов предложил наградить погибшего журналиста Бориса Максудова

В организации отметили, что работа военкора сопряжена с риском, и выразили соболезнования близким и коллегам погибшего.

© Фото: страница Бориса Максудова в vk.com

Союз журналистов России озвучил предложение наградить погибшего от ранения журналиста Бориса Максудова. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Он отметил, что работа журналиста сопряжена с риском, особенно это касается профессии военного корреспондента. Соловьев передал соболезнования близким и знакомым погибшего.

«Наш коллега достоин государственной награды», - цитирует его РИА Новости.

Глава союза заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно. Он также подчеркнул, что организация готова помочь семье Максудова.

Ранее сообщалось, что Борис Максудов скончался из-за ранения после удара ВСУ. Он пострадал в зоне боевых действий в Запорожской области, когда боевики атаковали группу военкоров при помощи беспилотника.