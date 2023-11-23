Журналист «России 24» Максудов скончался в результате ранения от удара ВСУ

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Журналист «России 24» Борис Максудов скончался в результате ранения от удара ВСУ. О гибели военного корреспондента стало известно сегодня.

«Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб», - сообщил в Telegram Владимир Соловьев.

Российский журналист был ранен в зоне боевых действий в Запорожской области. По данным МО РФ, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по группе наших военкоров, собиравших материалы об обстрелах со стороны украинских боевиков. Максудов получил осколочные ранения и был экстренно госпитализирован.

По информации Соловьев LIVE, журналист скончался в 6 часов утра 23 ноября по дороге в Джанкой.

Известно, что Борис Максудов находился в зоне СВО с февраля 2022 года, делал репортажи о военных преступлениях ВСУ. Он был журналистом в третьем поколении, работал на телевидении с 2005 года. Начинал на ГТРК Сочи, потом на Новом телевидении Кубани, возглавлял сочинский корпункт «ТВ Центр» в 2013-2018 годах.

Вчера после тяжелого ранения журналист успел передать отснятый репортаж о наших военных в районе Работино - Вербовое.

Телеканал «Звезда» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего журналиста.