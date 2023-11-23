Военкор Мирошников рассказал, как они с Максудовым привозили хлеб жителям Мариуполя

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: страница Бориса Максудова в vk.com

Погибший в результате тяжелого осколочного ранения военкор Борис Максудов достойно выполнял свой профессиональный долг в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. О личных и журналистских качествах военкора его коллега журналист RT Виктор Мирошников рассказал «Звезде».

«С Борисом мы познакомились в начале СВО, здесь в Донецке. Он мне сразу показался образованным, очень знающим, понимающим человеком. Сколько раз мы выезжали с ним в различные локации, будь то передовые позиции или последствия обстрелов, он всегда прекрасно знал, что говорить, как действовать в той или иной ситуации. Сколько мы с ним попадали в разные передряги, и под обстрелы попадали, никогда не паниковал, все делал четко. Даже зачастую с улыбкой на лице», - рассказал военкор Мирошников.

Он вспомнил, как несколько раз они вместе сами покупали и отвозили гуманитарную помощь жителям освобожденного Мариуполя.

«В Мариуполе с ним были. Помню, гуманитарку с ним возили. Заехали, на свои деньги купили полный багажник. Как раз только начиналось освобождение. Люди были в Мариуполе без воды, без хлеба, без ничего. Помню, он свою машину загружал, я свою, и возили воду, хлеб, салфетки влажные... И раздавали потом. Было такое. Все это было», - вспомнил военкор Мирошников.

Он подчеркнул, что Максудов был хорошим журналистом и человеком.

«Несмотря на опасность, всегда ехал, исполнял свой долг. Ехал, шел, полз туда, где нужно было что-то снять и показать миру, что на самом деле происходит. Хороший был человек, очень жаль терять таких», - сказал в заключение Мирошников.

Напомним, что военкор канала «Россия 24» Борис Максудов погиб при исполнении редакционного задания в Запорожской области. Тележурналист находился в группе российских военкоров, которых атаковал вражеский БПЛА со взрывчаткой 22 ноября. Максудов получил тяжелое осколочное ранение и скончался утром 23 ноября.