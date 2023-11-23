В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военкор Мирошников рассказал, как они с Максудовым привозили хлеб жителям Мариуполя

Ирина Елагина
11:40 23.11.2023
По словам коллеги, погибший журналист честно выполнял свой профессиональный долг в зоне боевых действий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: страница Бориса Максудова в vk.com
Читайте нас на:

Погибший в результате тяжелого осколочного ранения военкор Борис Максудов достойно выполнял свой профессиональный долг в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. О личных и журналистских качествах военкора его коллега журналист RT Виктор Мирошников рассказал «Звезде».

«С Борисом мы познакомились в начале СВО, здесь в Донецке. Он мне сразу показался образованным, очень знающим, понимающим человеком. Сколько раз мы выезжали с ним в различные локации, будь то передовые позиции или последствия обстрелов, он всегда прекрасно знал, что говорить, как действовать в той или иной ситуации. Сколько мы с ним попадали в разные передряги, и под обстрелы попадали, никогда не паниковал, все делал четко. Даже зачастую с улыбкой на лице», - рассказал военкор Мирошников.

Он вспомнил, как несколько раз они вместе сами покупали и отвозили гуманитарную помощь жителям освобожденного Мариуполя.

«В Мариуполе с ним были. Помню, гуманитарку с ним возили. Заехали, на свои деньги купили полный багажник. Как раз только начиналось освобождение. Люди были в Мариуполе без воды, без хлеба, без ничего. Помню, он свою машину загружал, я свою, и возили воду, хлеб, салфетки влажные... И раздавали потом. Было такое. Все это было», - вспомнил военкор Мирошников.

Он подчеркнул, что Максудов был хорошим журналистом и человеком.

«Несмотря на опасность, всегда ехал, исполнял свой долг. Ехал, шел, полз туда, где нужно было что-то снять и показать миру, что на самом деле происходит. Хороший был человек, очень жаль терять таких», - сказал в заключение Мирошников.

Напомним, что военкор канала «Россия 24» Борис Максудов погиб при исполнении редакционного задания в Запорожской области. Тележурналист находился в группе российских военкоров, которых атаковал вражеский БПЛА со взрывчаткой 22 ноября. Максудов получил тяжелое осколочное ранение и скончался утром 23 ноября.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры первых секунд после ранения Максудова
08:03 В стране и мире
Девять эвакуированных из Газы россиян и членов их семей были госпитализированы
07:50 В стране и мире
Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года
06:51 Армия
Видео
Военные медики показали работу терапевтического госпиталя в зоне СВО
06:35 В стране и мире
ФБР признало взрыв на границе США и Канады результатом ДТП
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.