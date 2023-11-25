В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

ЦАХАЛ заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников

Марина Крижановская
05:20 25.11.2023
Официальный представитель ЦАХАЛ выразил предположение, что многие из них уже могут быть мертвыми.
ЦАХАЛ заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС могут оставаться около 215 человек. Неизвестно, живы они или погибли. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

Он добавил: Израиль пытается выяснить, погибли они или живы. Cпилман обратил внимание, что живых могут убить в любую минуту.

«Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту», - выступил с заявлением представитель израильской армии.

Ранее газета Times of Israel сообщала о передаче первых израильских заложников из плена ХАМАС Красному Кресту. Из сектора Газа их доставят на машинах скорой помощи в Египет. Группа состояла из 13 женщин и детей.

До этого израильский минюст опубликовал список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения об обмене пленными. В него вошли 300 человек. Согласно ранее достигнутым договоренностям, в первые четыре дня Израиль планировал передать ХАМАС только 150 человек. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:52 В стране и мире
Видео
Два проекта Радио ЗВЕЗДА стали победителями ведущего конкурса «Радиомания 2023»
17:38 В стране и мире
Times of Israel: первых израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту
17:26 В стране и мире
В Кремле заявили, что большая пресс-конференция Путина будет скоро
17:09 В стране и мире
Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ
14:31 В стране и мире
Песков предупредил, что идея НАТО о «военном Шенгене» будет иметь последствия
Популярное
Путин пошутил, что Греф копает себе яму, развивая ИИ
Видео
ИИ придумал и прочитал Путину сказку про горящую избушку Деда Мороза и Снегурочки
В НАТО предложили ввести «военный Шенген» для свободного перемещения по альянсу
Видео
Появились подробности о состоянии после ДТП сидевшего на параде с Путиным ветерана
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.