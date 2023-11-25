ЦАХАЛ заявил об удержании ХАМАС около 215 заложников

Официальный представитель ЦАХАЛ выразил предположение, что многие из них уже могут быть мертвыми.

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В заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС могут оставаться около 215 человек. Неизвестно, живы они или погибли. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

Он добавил: Израиль пытается выяснить, погибли они или живы. Cпилман обратил внимание, что живых могут убить в любую минуту.

«Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту», - выступил с заявлением представитель израильской армии.

Ранее газета Times of Israel сообщала о передаче первых израильских заложников из плена ХАМАС Красному Кресту. Из сектора Газа их доставят на машинах скорой помощи в Египет. Группа состояла из 13 женщин и детей.

До этого израильский минюст опубликовал список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения об обмене пленными. В него вошли 300 человек. Согласно ранее достигнутым договоренностям, в первые четыре дня Израиль планировал передать ХАМАС только 150 человек.