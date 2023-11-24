Times of Israel: первых израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту

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Первых израильских заложников палестинских боевиков ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста. Об этом сообщает издание Times of Israel. Всего в группу вошли 13 женщин и детей.

«Первая группа израильских заложников <...> направляется из сектора Газа», - сообщило издание.

Пленные вскоре должны будут оказаться на территории Египта.

Напомним, что перемирие в палестинском анклаве началось утром 24 ноября. Оно должно продлиться четыре дня. Договоренность была достигнута при посредничестве Катара. Одним из условий временной паузы стал безопасный коридор.

Однако, судя по словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, после короткой паузы интенсивные военные действия будут идти еще как минимум два месяца.