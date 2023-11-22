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Haaretz: кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по формуле 50 на 150

Марина Крижановская
04:22 22.11.2023
Израиль сможет вернуть минимум 50 заложников за время четырехдневного перемирия, после этого операция в секторе Газа продолжится.
Haaretz: кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по формуле 50 на 150
© Фото: Hartmut Pöstges imageBROKER.com Globallookpress
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В Израиле пришли к одобрению сделки по обмену заложниками с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об достижении соглашения сообщила газета Haaretz со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильское правительство утвердило план по возвращению из сектора Газа на родину минимум 50 своих граждан. В ответ из тюрем освободят 150 палестинских пленных. Также говорится о четырехдневном прекращении огня.  Уточняется, что обе стороны проведут обмен заложниками из числа женщин и детей.

«Ожидается, что сделка будет включать освобождение 50 заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключенных», - сообщило СМИ.

До этого старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявлял, что 23 ноября может начаться обмен заложниками с ХАМАС. Сделка станет возможной после получения одобрения Верховного суда и правительства Израиля.

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