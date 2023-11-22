Минюст Израиля выложил список палестинцев, которых могут обменять на заложников ХАМАС

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Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения об обмене пленными. Этот список размещен на сайте правительственного портала gov.il.

«В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами», - цитирует сообщение Минюста РИА Новости.

В списке находится 300 человек, в то время как, согласно договоренностям, в первые четыре дня Израиль планирует передать ХАМАС только 150 человек. В обмен на них израильская сторона получит 50 заложников, удерживаемых ХАМАС. В случае передачи дополнительных заложников в том же соотношении будут освобождены другие заключенные из списка.

The Times of Israel пишет, что среди перечисленных палестинских заключенных значатся 13 женщин, задержанных за попытки теракта, и 287 подростков не старше 18 лет, ставших участниками беспорядков или замеченных за бросанием камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Отмечается, что в Израиле сделка по обмену пленными уже переходит в стадию реализации. Планируется, что ХАМАС будет отпускать по 12 человек в день, детей и женщин сначала передадут Красному Кресту, а потом израильским военнослужащим.

Обмен состоится в два этапа. За первые четыре дня ХАМАС отпустит 50 человек, затем за три дня - до 30 человек, в том числе иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль могут начать обмен пленными 23 ноября. При этом родственники погибших могут обратиться в Верховный суд Израиля и обжаловать решение суда об освобождении из израильских тюрем виновных в гибели их родственников палестинских пленных.